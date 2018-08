Undorító illemhelyek várják a pihenőben a BKV munkatársait

Tarthatatlan állapotok uralkodnak a BKV dolgozóknak fenntartott pihenőiben. Az illemhelyek undorítóak, a takarítás felületes, már amikor van. A dolgozók elkeseredésükben felvételeket készítenek az áldatlan állapotokról.

Minderről az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke, Naszályi Gábor számolt be az InfoRádiónak. Elmondása szerint mindez a BKV átalakításának következménye, amit a költségcsökkentés jegyében hajtottak végre. Megváltoztatták a takarítási rendet is, ennek isszák most a levét a közlekedési vállalat munkavállalói.

Naszályi szerint egy nagy forgalmú végállomás pihenőjét és illemhelyét akár naponta többször is kellene takarítani, de jellemzően napokig nem történik semmi. Ha mégis, akkor csak egy felületes maszatolásra futja a takarítóktól.

A szakszervezeti elnök úgy látja, a közlekedési vállalat ott takarékoskodik, ahol tud. Hiába kezdeményeztek többször is egyeztetést a BKV-val, egyelőre nem történt semmi az ügyben, pedig emberileg és közegészségügyi szempontból is tarthatatlan a helyzet.