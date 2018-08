Bizarr diéta: fogyj borral és tojással!

A Vogue Helen Gurley Brown A szex és szingli lány című, 1962-ben megjelent könyvében talált rá a különleges diétára, mely nagyon szigorúan előírja, mit lehet fogyasztani a három fő étkezéskor.

Reggeli gyanánt egy kemény tojást és egy pohár fehérbor fogyasztható, na meg persze egy csésze feketekávé. Ebédre már több kávét és két kemény tojást is ehetünk, sőt két pohár bort is előír a diéta, míg vacsorára végre elengedheted magad és 14 deka steaket is ehetsz. Persze ekkor sem maradhat el a kávé és a maradék bor.

Diet help pls. Can I swap the eggs for another bottle of wine? pic.twitter.com/LgqyaGDtF9 — Boo Meringue (@Izianikapani) 2018. augusztus 15.

Őrültnek tűnhet ez a diéta, de az 1970-es években nem tűnt abnormálisnak. Ha csak arra gondolunk, most milyen fogyókúrás módszerekkel találkozunk, máris elfogadhatónak tűnik ez is. Mégis el kell keserítenünk, mert azért nem ajánljuk ezt a diétát senkinek sem. Először is, hiányzik belőle az összes tápanyag, amire szüksége van az embernek egy nap, másrészt az alkohol és a feketekávé kombinációja erősen dehidratál.

Julie Stefanski táplálkozási szakértő szerint ez a menü, amit ő semmiképpen sem nevezne diétának, 1103 kalóriát tartalmaz naponta (a napi normál kalóriabevitel felét) melynek 43 százalékát a bor alkoholtartalma tesz ki.

Fox News