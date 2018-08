Szépségkirálynő lett a Down-szindrómás tiniből

Mikor az észak-ír származású Kate Grant megszületett, és Down-szindrómával diagnosztizálták, az orvos kijelentette: vajmi kevés esély van rá, hogy a kislány valaha is megtanuljon akár értelmesen beszélni is. Ehhez képest a most 19 éves Kate olyan beszédet rittyentett egy szépségverseny nyerteseként, ami nem hagyott kétséget értelmi képességei felől.

A Down-szindrómás lány régóta álmodozott modellkarrierről, ám eddig mindig visszautasításban részesült. Aztán felfigyelt rá egy olyan szépségverseny szervezője, amelyen a sokszínűséget támogatják. A versenyen 3 kategória van: gyerek, tini és felnőtt, ezen belül azonban bárki indulhat, tekintet nélkül a súlyára, magasságára vagy épp fogyatékosságára.

Ezt a versenyt nyerte meg Kate, akit azóta a sajtó és a közösségi média is felkapott. „Valóra vált az álmom. Szeretnék más Down-szindrómásokat is arra inspirálni, hogy ne adják fel, higgyenek magukban!” – nyilatkozta a szépségkirálynő, aki a jövő évi versenyen már zsűritagként lesz jelen.

