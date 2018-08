Extrém testékszert csináltatott az anyuka, belehalt

Gyilkossággal vádolnak egy extrém testmódosítással foglalkozó férfit, mert 3 héttel azután halt meg az egyik vendége, hogy nála járt. Az elhunyt nő egy műanyag hópehely-implantátumot kért a kézfején lévő bőr alá. A 30 éves, ausztrál anyuka, Samantha Strickland halálát vérmérgezés okozta, 7 éves lánya talált rá holtan.

A haláleset még 2017-ben történt, a Samantha halálát okozó tetoválószalon-tulajdonos, a 37 éves Brendan Russell a napokban kerül bíróság elé. A testmódosítónak nem ez az első rendőrségi ügye, korábban azzal vádolták meg, hogy illegálisan végzett nőinemiszerv-csonkítást, ráadásul olyan brutálisan módon, hogy a nő vaginájának egy részét forró vasalóval égette ki.

