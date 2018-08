70 évesnek nézi ki a 11 éves kisfiú

Hároméves koráig még rózsás arcú kisgyerek volt, majd a 3. szülinapját követően hirtelen vékonyabbá és beesetté vált Shaun Tebbutt arca. Mára pedig már úgy néz ki az arca, mint egy 70 éves öregembernek. Hiába eszik jó étvággyal a most 11 éves fiú, folyamatosan fogy az arcából és a felső testéből. Külseje miatt állandó támadásoknak van kitéve, hol szörnyszülöttnek, hol anorexiásnak, hol pedig földönkívülinek csúfolják.

„Azt akarom, hogy az emberek megértsék, teljesen normális vagyok, s nem kellene csúfolniuk a külsőm miatt” – jelentette ki az angliai Woottonban élő Shaun, akinél 2 évvel ezelőtt lipodystrophiát, egy nagyon ritka genetikai betegséget diagnosztizáltak. Ez a rendellenesség gyermekkorban az arc és a karok látványos „korai öregedését”, ráncossá válását okozza, mivel zsíreloszlási zavarral, zsírfogyással jár. Ezzel párhuzamosan mozgásszervi, szív- és májproblémák, valamint cukorbetegség is felléphet, rövidítve a betegek várható élettartamát.

Boy, 11, left looking like a 70-year-old man by mystery virus https://t.co/lptxzoe9ir pic.twitter.com/c59Nt1tE3p

— Daily Mirror (@DailyMirror) 2018. augusztus 5.