25 kilót dobott le babakocsis futással

Annak ellenére, hogy edzőterme van, aputestet növesztett a walesi Sion Monty. Ehhez nagyban hozzájárult a heti ötszöri gyorséttermi koszt. Amikor 98 kilósan már a barátai is kövérnek kiáltották ki, sőt odahaza is cikizni kezdték, elérkezettnek látta az időt, hogy ledolgozza a túlsúlyát.

„Nem akartam kövér apuka lenni. Amikor belenéztem a tükörbe, azzal szembesültem, hogy ha hosszú ideig akarok élni, s látni, ahogy felnő a kisfiam, Tedi, akkor változtatnom kell” – mondta Sion, aki a heti 6 edzésébe beiktatta a babakocsi-tologatást is.

Berakta a tavaly júliusban született csöppséget, Tedit a babakocsiba, és ment dzsoggingolni vele, sétálni, dombokra-hegyekre sprintelve fel-lefutni. „Tudtam, hogy a kisfiamat is be kell vonnom, mert nagy motivációt adott, közben pedig együtt lehettünk. Mosolyogva élvezte, ahogy apukája felfut vele a hegyre” – mesélte az immár „menő apuka” külsejű Sion, aki fél év alatt 25 kilót dobott le.

(via)