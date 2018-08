Undorító repülős kaját szolgált fel a neves légitársaság

„Ezt még a kutyámnak sem adnám oda” – jelentette ki Adam Ball, amikor meglátta az átszámítva 910 ezer forintos repülőjáraton a felszolgált ételeket. Az angliai Sussexben élő férfi a British Airways (BA) Mauritiusról Londonba tartó járatán utazott, amikor – állítása szerint – gusztustalan dolgokat tettek elé és családja elé a stewardesek.

Elmondása szerint a gyerekmenüben odaégett csirkefalatokat kaptak, de a zöldséges lasagne, valamint a reggelire kapott virlis-tojás-krumpli-bab kombó ugyancsak undorító látványt nyújtott.

Food on £2,500 BA flight was so bad passenger said he wouldn’t give it to his dog https://t.co/8LUsdedIub

— Metro (@MetroUK) 2018. augusztus 15.