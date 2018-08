Oltatlan testvéreitől kapta el a bárányhimlőt, most az életéért küzd

„Az utóbbi években bizonyíthatóan nőtt az Egyesült Államokban kirobbanó bárányhimlőjárványok száma. Ez részben annak a következménye, hogy egyre többen vannak azok a szülők, akik nem oltatják be a gyermeküket a betegség ellen, mondván, felesleges” – idézi a Journal of Pediatrics című, nívós orvosi szaklap dr. Tina Tant, a Northwestern Egyetem gyermekorvos professzorát.

A szakértő hozzátette, meglehetősen gyakori tévhit a bárányhimlőt ártalmatlan gyerekbetegségnek gondolni, pedig egy sor veszélyes komplikációval járhat, leginkább azért, mert a betegséget okozó vírus az agy vérereit támadja meg. „A bárányhimlő gyulladást okoz az agyban, ami adott esetben hegesedéshez, szélsőséges esetben stroke-hoz vezethet.”

Így kaphatott stroke-ot a közelmúltban az a 11 hónapos amerikai kisfiú is, akiről a Journal of Pediatrics ír cikkében. Kezelőorvosai a lapnak elmondták, a kisfiú a vírust minden bizonnyal idősebb testvéreitől kapta el, akik néhány héttel korábban estek át a betegségen. A cikk kitér arra is, hogy a testvérek nem voltak beoltva a bárányhimlő ellen.

„Amikor a 11 hónapos fiú felébredt a délutáni alvásból, édesanyja észrevette, hogy a jobb keze és a lába gyenge. Azonnal kórházba vitte őt, ahol kiderült, stroke-ja van” – írták az esetről.