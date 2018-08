Már létezik bugyi az első menstruációra

A Thinx fehérneműgyártó új, speciálisan az első menstruációkra kifejlesztett termékekkel próbál segíteni a serdülőkorba lépő lányokon. A 9–16 éves korcsoportot célzó fehérneműket a vásárlói igények hívták életre, állítják, hiszen „a menstruáció kezdete komoly kihívás elé állítja a tizenéves lányokat és a szüleiket, ezt számos ügyfelünk jelezte már” – fogalmazott Maria Molland, a cég ügyvezetője, aki szerint a könnyen használható, természetbarát termékek segítenek a kezdeti szorongás leküzdésében.

A Thinx (Btwn) kollekció a cég már ismert nedvszívó technológiáját felhasználva természetes pamutból készül, három színben (amelyek a Beet Juice, a Let’s Polka és a Tidal Wave fantázianeveket kapták) és három fazonban. Minden egyes fazonhoz kis kabalafigura is tartozik, amelyek segítenek elmagyarázni a tiniknek a menstruáció egyes fázisait és az ahhoz kapcsolódó testi és lelki változásokat.

A szeptember 6-tól piacra kerülő alsóneműket egyesével és hármas csomagban is lehet majd kapni. A cég emellett online platformot is indít, ahol a tizenéveseket tájékoztatják a menstruáció folyamatáról, illetve a szülőknek is segítséget nyújtanak a felvilágosítás sokszor bonyolult kérdéséhez.