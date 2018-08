A néma kő, ami egyszer csak elviselhetetlen fájdalmat okoz

Az epehólyag a máj alatt elhelyezkedő 7-10 centis szervünk, amely a májban termelt, zsírok emésztéséhez szükséges epét az étkezések közötti periódusban tárolja. És bizony ha megterheljük – márpedig a magyar konyha jellegzetes ételei sokszor állítják komoly kihívások elé –, akkor sok kellemetlen és igen fájdalmas élményben lehet részünk. Ilyenkor ugyanis az epehólyagban az epe besűrűsödik, több ásványi anyagot, epesavat, festékanyagot, koleszterint és kevesebb vizet tartalmaz, emiatt az arra hajlamos embereknél az epehólyagban nagyrészt koleszterinből álló kövek alakulhatnak ki. Az epekövesség pedig számos veszélyt rejt magában.

„Zsírban gazdag étkezés – akár egy tejszínhabos kávé vagy egy csokoládé – után az epehólyag összehúzódik, az epekövek pedig beékelődhetnek az epehólyag nyakánál levő vékony összekötő csatornába vagy a fő epevezetékbe, erős, görcsös fájdalmat, később akár sárgaságot, lázat okozva – magyarázza Dr. Máthé Zoltán sebészprofesszor. – A hosszan fennálló epekövesség fenntarthat egy állandó gyulladást is a szervezetben, ami akár a hasnyálmirigy és más szervek károsodásához vezethet. Emiatt a panaszokat okozó, igazolt epehólyag-kövesség esetén műtéti megoldás, a köves epehólyag sebészi eltávolítása indokolt.”

„Azt hittem, refluxom van”

Annát három éve műtötték, laporoszkópiás módszerrel vették ki az epehólyagját.

„Négy-öt éve kezdődött az egész, de akkor azt gondoltam, emésztési zavaraim vannak. Puffadtam a hüvelyesektől, a karfioltól, káposztától, nem bírtam a zsíros ételeket. Aztán sokszor éreztem úgy, hogy sok a gyomorsavam, állandón büfögtem, ami már annyira zavart, hogy orvoshoz fordultam. Gyomortükrözés lett vége. A leletek értékelése után a reflux nem is szerepelt a papírjaimon, viszont epére utaló nyomokat találtak. El kellett volna mennem hasi ultrahangra, de a diétámnak köszönhetően jobban lettem, így ezt, bevallom, elhanyagoltam.

Fél év múlva ebédre a kedvencemet, grízes tésztát ettem, vacsorára pedig rántottát sütöttem a családomnak. Ahogy megettem az utóbbit, fél óra múlva rosszul lettem. Eszembe sem jutott, hogy az ételtől – fájt a szívem, azt hittem, szívinfarktusom van, 38 évesen. Akkoriban elég sok munkahelyi problémám volt, teljesen betudtam a stressznek a tüneteket, az étkezéshez egyáltalán nem kötöttem. A fájdalom ahogy jött, úgy múlt el. Megnyugodtam.

Miután a gyerekek elaludtak, egy erősebb hasi fájdalom kezdődött, amit meleg vizes fürdővel próbáltam enyhíteni.

Éjfél körül már rázott a hideg, összegörnyedve feküdtem. A fájdalomtól halálfélelmem volt. Kétszer szültem, azt a kisbabák megszépítik, ezt a fájdalmat semmi sem enyhítette.

A párom kihívta az ügyeletet. Kaptam görcsoldó injekciót, és azt mondták, szerintük epegörcsöm van, vizsgáltassam ki magam. Az injekció után a fájdalom eltűnt, jobban lettem. Másnap egy magánrendelő hasi ultrahangján feküdtem, ahová bekönyörögtem magam, annyira féltem egy következő görcsös rohamtól. Rögtön mondták, hogy két nagy kő van a hólyagban, szerencsére a vezetékekbe nem kerültek be. Két gyerek, két kő – mondta a barátnőm, amikor vigasztalni akart.

Egy hónap múlva, tehát viszonylag korán kaptam műtéti időpontot. Addig epediétán voltam, ami a legkímélőbb diéták egyike. Sok ételről derült ki, hogy kerülnöm kell. Ilyen volt a grízes tészta is, és a rántotta. Főtt tojás lehetett, rántotta nem. A csokit is száműznöm kellett, tömény zsír, jöhetett volna tőle a következő roham. A műtét nem volt olyan borzalmas, mint vártam, bár az altatástól is féltem. Akkor fogytam néhány kilót, de ezek aztán vissza is kúsztak. A két követ megkaptam, olyanok voltak a tenyeremen, mint két buzogány: a gömböcskéken csupa kiálló tüske. Abban az évben le kellett mondanom az eperről, a cseresznyéről – az apró magvak és a puffasztó gyümölcsök tiltólistásak lettek a műtét után, de karácsonykor már ehettem anyukám töltött káposztájából egy keveset.”

Az epekövesség negyvenéves kor felett gyakoribb, a nőket kétszer-háromszor nagyobb arányban érinti, mint a férfiakat. Előfordulása alapján népbetegségnek tekinthető. Összefügg a táplálkozással, a túlsúllyal, az elhízással, de örökletes tényezők is szerepet játszanak benne, egyes családokban halmozottan fordul elő.

Érdemes tudni, hogy a napjainkban divatos gyors fogyókúrák is kiválthatnak epekőképződést, és a terhesség alatt, után is gyakrabban észlelik.

Tünetei a görcsös hasi fájdalom, hányinger, hányás, puffadás, de gyulladás esetén láz, hidegrázás is jelentkezhet. Hasi ultrahangvizsgálat pontosítja a diagnózist, ilyenkor más betegségeket (pl. gyomorfekély) is célszerű kizárni” – mondja Máthé doktor.

„Akkor ezek is néma kövek lesznek”

„Nagyon viszketett mindkét alkarom, ezzel kerestem fel a körzeti orvost – meséli Andor. – Azt hittem, valamiféle allergia, vagy rovarcsípés miatt lehet.

Amikor az orvos rám nézett, kérdezte, hogy hol nyaraltam idén, napoztam-e sokat… Én? Egész nap az irodában ültem a számítógép előtt. Utószezonban akartam kivenni a szabimat. Azt kérte, másnap reggel menjek laborra, vérvételre, mert szerinte sárgaságom van. Hasi görcsről vagy egyéb tünetről azonban nem tudtam neki beszámolni. Akkor ezek is néma kövek lesznek, hümmögött erre ő.

Otthon nézegettem magam a tükörben, és valóban más volt kicsit a színem, de ez nekem addig fel sem tűnt. „Most, hogy mondod, kicsit sárgább vagy…” – mondta a haverom is. A labor azonban egyértelműen kimutatta, hogy rosszak a májfunkcióim. Csupa csillag volt az értékek mellett. Azonnal kórházba küldtek, ahol a vizsgálatok kiderítették, hogy bár semmi egyéb fájdalmas tünetem nem volt, egy epekő beékelődött a vezetékbe. Az elindult kő komoly gyulladásokat okozott, a sárgaságom már erre utalt, a hasnyálmirigyem is begyulladt. Végül belgyógyász-gasztroenterológus műtött meg, ilyenkor ugyanis csak a követ távolítják el, szájon át. Elbódítottak, de a torkomon lenyomott cső és a beavatkozás eléggé megviselt. Aztán kiderült, hogy ezzel még mindig nincs vége, két hónap múlva vakáció helyett a kórházba megyek újra. Ki kell venni az epehólyagomat, laporoszkópos eljárással, ott is vannak még kövek, bármelyik megindulhat.”

A kulcslyukmódszer

A kezelés lényege a heveny görcsös állapot gyógyszeres megszüntetése és a folyadékterápia után a műtét – hangsúlyozza Máthé Zoltán professzor. A beavatkozás során a köveket tartalmazó epehólyagot teljesen eltávolítják. Az életfontosságú emésztőnedv, az epe továbbra is termelődik a májban, az epehólyag hiányát a szervezet a fő epevezeték mérsékelt tágulatával kompenzálja. Az epehólyag eltávolításával a kőképződés lehetősége is megszűnik.

A műtét napjainkban az ún. „kulcslyukmódszerrel” történik, néhány apró vágáson át, így a hasfal integritása megmarad, a gyógyulás és felépülés gyorsabb, a kórházi tartózkodás mindössze 2-3 nap. A módszerhez használt sebészeti eszközök rendkívül sokat fejlődtek az elmúlt években, ami még precízebb műtétet és pontosabb kivitelezést tesz lehetővé. Új technikák, háromdimenziós kivetítés ill. a robottechnika is alkalmazható már az epesebészetben. A fő epevezetékbe beékelődött epekő eltávolítása speciális endoszkópiával, ebben jártas gasztroenterológussal történő együttműködéssel történik. A sikeres endoszkópos (tükrözéses) kőeltávolítást követheti a laparoszkópos műtéti megoldás. A műtét után rövid lábadozás és pár hétig zsír- és fűszerszegény diéta tartása célszerű. Ez alatt a szervezet alkalmazkodik az új állapothoz – magyarázza Máthé doktor, hozzátéve, hogy kiemelten fontos a beteg alapos és pontos előzetes tájékoztatása, a betegség lényegének és a kezelés lépéseinek részletes magyarázatával. Mert bár az epekövesség népbetegség, időben felismerve kiválóan gyógyítható.