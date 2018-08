„Kaptam egy második esélyt az életre” – 21 évesen kapott új arcot, miután megpróbált véget vetni az életének

Azután, hogy gyomorpanaszaival hónapokig járt eredménytelenül orvostól orvosig, szülei pedig egyik napról a másikra elveszítették az állásukat, majd kiderült, hogy szerelme elhagyja őt a barátnőjéért, a 18 éves Katie Stubblefield úgy döntött, hogy véget vet az életének. „Ez volt az utolsó csepp a pohárban, a pont az i-n” – idézi a National Geographic című lap a most 22 éves lányt, aki 2014 márciusában kísérelte meg az öngyilkosságot.

A National Geographic hosszú cikkében megszólaltak a lány szülei is: Alesia és Robb elmondták, addig az embert próbáló időszakig lányuk mindig csupa élet és optimizmus volt, a jókedve mindenkire átragadt. Elárulták azt is, egyáltalán nem számítottak arra, hogy lányuk valaha is saját maga ellen fordul majd. Katie-re, aki egy puskával próbált véget vetni az életének, végül bátyja, Robert talált rá. Ő értesítette a mentőket is.

Azután, hogy kórházba került, Katie életéért sokáig küzdöttek az orvosok. „Már az komoly kihívás volt, hogy stabilizálni tudjuk az állapotát” – meséli a lány egyik kezelőorvosa, majd hozzáteszi, az arcátültetés lehetőségét már ebben az első időszakban felvetették Katie szüleinek. „Azelőtt korábban sosem hallottunk a beavatkozásról. Nem is tudtuk, hogy ilyesmi már lehetséges” – mondja Alesia, majd hozzáteszi, bár Katie állapota akkor még nem volt elég stabil a beavatkozáshoz, az orvosok azzal biztatták őket, hogy lányuk még fiatal, így később is lehet esélye a műtétre.

Katie állapota csak egy évvel később, 2015-ben lett olyan stabil, hogy az orvosok újra foglalkozni kezdtek az arcátültetés lehetőségével. 2016 márciusában – két évvel az öngyilkossági kísérlete után – Katie felkerült a transzplantációs listára, 2017 májusában pedig az orvosok megtalálták a számára tökéletes donort is.

Az operációt, amit már Katie és a családja is nagyon várt, 11 orvos végezte, és több mint 31 órán keresztül tartott. A cikk szerint 15 különféle orvosi szakterületre volt szükség ahhoz, hogy Katie második esélyt kaphasson az életre: többek között idegsebészetre, plasztikai sebészetre, endokrinológiára, szemészetre és fogászatra is.

„A célunk az volt, hogy Katie az új arcnak köszönhetően olyan életet élhessen, mint korábban: például önállóan tudjon lélegezni, rágni, enni és beszélni is” – mondja dr. Brian Gastman, Katie egyik orvosa. A maratoni operációt és a rehabilitációt követően Katie-t 2017. augusztus elsején engedték haza az orvosai.

A mindössze 22 éves lány azóta megerősödött, és szülei szerint újra van célja az életének. „Braille-írást tanul, mert szeretne visszaülni az iskolapadba, a legnagyobb vágya pedig az, hogy a tapasztalataival életeket menthessen majd. Szeretne létrehozni egy segítőcsoportot, ahol olyan emberekkel dolgozik együtt, akik, mint ő, túléltek egy öngyilkossági kísérletet.”

Ha Te vagy valaki a környezetedben krízishelyzetben van, hívd mobilról is a 116-123 ingyenes lelkielsősegély-számot!