Egy dietetikus megmutatta, milyen apró hibákkal tesszük tönkre az egészséges ételeket

Úgy érzed, megrekedtél a fogyókúrában? Válassz bármilyen egészséges ételeket is, még a legdiétabarátabb salátát is az ellenségeddé teheted, pusztán azzal, ha kicsit megszalad a kezedben a dresszinges üveg. Ezt illusztrálja Paula Norris dietetikus zseniális Instagram-oldala is.

A dietetikus kifejezetten egészséges, zöldségalapú ételeket választ a fotóihoz, melyeket egymással párba állítva mutatja meg, milyen hajszálvékony különbség húzódik alacsony és magas kalóriatartalmú fogások között. Vegyük például a salátát: ránézésre nincs sok különbség a két fotó között, mindkettő tele van zöldséggel, csirkével és sajttal. Valójában azonban a bal oldali, 995 kalóriás verzióba csaknem kétszer annyi csirke, sajt és árpa került, mint a jobb oldali, 535 kalóriásba, melyben inkább a zöldségek dominálnak.

Ugyanez a helyzet az olyan szuper egészséges kajákkal is, mint a zabkása, a Buddha bowl, vagy a pad thai, de Norris azt is megmutatja, hogyan tehetjük kalóriaszegényebbé a lasagnét is.

mymodernmet