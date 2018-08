Mérgezővé váltak Florida strandjai, ember és delfin sincs biztonságban

A Mexikói-öböl mentén lévő floridai partok strandjai üresen tátonganak, az utcákon és az éttermekben alig látni embert, a televíziók tudósításai szerint mindenütt átható bűz terjeng, a parton döglött halak garmadája látható.

Az Egyesült Államok déli államának nyugati partjait mérgező algatelepek lepték el: mintegy 240 kilométer hosszan vörös színűre festik a tengert, és a szakemberek szerint terjednek tovább, északi irányban.

