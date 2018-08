Gazdijával együtt ballagott el az egyetemről a segítő kutya – cuki fotók

Ha nincs Paisley, a 2 éves dalmata, lehet, hogy Casey Bruno be sem tudja fejezni az egyetemet. A lányhoz 2016-ban csatlakozott a segítő kutya, hogy átsegítse a szorongáson és a depresszión.

A cuki kutya az egyetemi óráira is elkísérte a lányt, akinek így sokkal könnyebb volt megbirkóznia az iskolai stresszel. Olyannyira, hogy végül már meg sem kottyant neki a diploma, amit idén vehetett át a Floridai Egyetemen.

Which one of us graduated 😂😂 my service dog went to class too, she deserved a cap 🐶❤️ pic.twitter.com/lmOHsNyJw8