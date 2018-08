Itt az átlátszó kávé, amely nem színezi el a fogakat

Akik szerint a kávé feketén az igazi, azok most takarják el a szemüket, ugyanis a CLR CFF olyan kávékat árul, amelyek ránézésre egyáltalán nem emlékeztetnek a kávéra.

A „tiszta kávét”, amely egy átlátszó, etióp arabica kávészemekből és vízből készült kávékülönlegesség, egy szlovák testvérpár fejlesztette ki, hogy olyan kávét alkosson, amely nem színezi el a fogakat. A pontos technológiát titokban tartják, annyit viszont tudni lehet, hogy a tiszta kávé mentes minden adalék- és színezőanyagtól, valamint tartósítószertől is. A Metro szerkesztői már tesztelték is, és állítják, „az íze ugyan kicsit fura, de abszolút iható, sőt még kellemesnek is nevezhető”. Ti kipróbálnátok?

Clear Coffee (@clrcff) által megosztott bejegyzés, Aug 5., 2018, időpont: 7:53 (PDT időzóna szerint)

purewow