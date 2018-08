Féreg került a kontaktlencséje mögé, egyik szemére megvakult

A Dublinban élő Suzanne Dunne megvakult a jobb szemére, miután egy parazita bekerült a kontaktlencséje alá, és keresztülette magát a szaruhártyáján, súlyos fertőzést okozva a szemében.

Minden egy zuhanyozással kezdődött. A 30-as éveiben járó, kétgyermekes ápolónő kontaktlencséstül állt be a zuhany alá a nagy melegben, hogy felfrissüljön. Július 20-án az éjszaka közepén arra ébredt, hogy iszonyúan fáj a szeme, és nem lát semmit. „Nem tudom, mi történt, minden fekete volt. Valahogy kimásztam a hálószobából, szerencsére akkor ért haza a taxis férjem az éjszakai műszakból, és kihívta a mentőket. Teljesen elment a látásom. Olyan érzés volt, mintha a szememet kilökte volna a parazita” – mesélte Suzanne.

Woman goes blind in one eye after parasite creeps its way behind contact lenses https://t.co/W2tqrwY9jk

— Metro (@MetroUK) 2018. augusztus 12.