Döglött bogarat talált a méregdrága Cézár-salátájában – videó

Halálra rémült az ausztrál diáklány, amikor egy döglött bogarat talált a Coles szupermarketben vásárolt Cézár-salátájában. A 22 éves Zoe Anderson dizájnerhallgató öklendezni kezdett a szerinte egy hónapos tetem látványától.

Elmondása szerint előző nap vásárolta az átszámítva ezerforintos salátát, és már éppen befejezte az evést, amikor felfedezte a 3 centis döglött bogarat a műanyag tál alján.

„Már máskor is ettem ilyet, mindig ízlett. Már majdnem végeztem, amikor megláttam valamit az alján. Megnéztem közelebbről, és akkor láttam, mi is az valójában. Nagyon megrémültem és egyből öklendezni kezdtem. Nagyon undorító volt. Aztán elkezdtem azon agyalni, lehet, hogy több is volt benne, és megettem párat? Ez volt az első alkalom, hogy ilyen történt velem. Többé nem veszek Cézár-salátát a szupermarketben, egy életre megundorodtam tőle” – mondta Zoe.

A Coles szóvivője állítja, szigorúan odafigyelnek valamennyi termékük minőségére, és biztosítják azt a vevők számára, hogy ha valamelyik termékkel nem 100 százalékosan elégedettek, akkor visszavihetik a legközelebbi üzletükbe, ahol vagy kicserélik, vagy visszafizetik az árát.

(via)