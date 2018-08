Undorító: kukacos ételt szolgáltak fel a híres étteremben

Gyorsan virálissá vált és sokakat megbotránkoztatott az a felvétel, amit a kaliforniai Roseville-ben lévő Blue Nami szusi étterem egyik vendége, Steven Maurizzio rögzített. Amikor felszolgálták barátjának a rendelt ételt, egy nem kívánt látogató is tekerget a tányérban.

„Az ételben egy rohadt citromdarab is volt, amelynek a héjában egy kukac mozgott. Korábban is hallottam már horrorsztorikat erről az étteremről, de személyesen csak most először tapasztaltam meg. És utoljára” – kommentálta a Facebookra feltöltött videóját Steven. A felvételét több mint 1 millióan látták.

A 2007-ben nyitott étterem vezetője válaszképpen azonnal lemondott. Utódja, Steve Lui azt nyilatkozta a médiában, hogy a konyhai személyzet ezentúl duplán fog ellenőrizni minden hozzávalót.

