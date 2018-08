Horrorisztikus vége lett a szemöldöktetoválásnak

A 44 éves Amanda Coats nagyon megjárta a szemöldöktetoválással. A Melbourne-ben élő háromgyermekes anyuka egy 30 perces kezelésnek vetette alá magát, ám másnap reggel arra ébredt, hogy hámlott bőrrel van tele a párnája. Tükörbe nézett, és horrorisztikus látvány fogadta: vörös színűvé változott a szemöldöke, és nagyon megduzzadt, ráadásul fájt is.

„Még soha sem csináltattam szemöldöktetkót, nem tudtam, mire számítsak. Azonnal orvoshoz akartam menni, mert nemcsak a szemöldököm duzzadt meg, hanem a szemem is. Alig láttam valamit, vezetni se tudtam, képtelen voltam elvinni a gyerekeket az iskolába” – panaszkodott a nő, aki nagyon aggódott, hogy örökre ilyen marad a bőre. Valamilyen fertőzésre tippelt, amit a tetoválás során szedhetett össze. Az orvosnál viszont azt mondták neki, ez nem fertőzés, a bőre így reagált a festékanyagra az allergiás reakció miatt.

‘It felt like something was eating away at my skin, and I was in so much pain’ https://t.co/MPyvb1O6Fm

— The Sun (@TheSun) 2018. augusztus 4.