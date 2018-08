Hazatért a buliból, 1 hétig aludt egyfolytában

Csipkerózsikának is nevezik Hermione Cox-Denninget, mivel a walesi Aberystwyth-ben élő 18 éves lány egy esti bulizás után hazatérve olyan mély álomba zuhant, hogy egy hétig folyamatosan aludt. Se enni, se inni nem kelt fel, sőt még a vécére sem ment ki.

Három évvel ezelőtt figyelt fel a tünetekre: gyakran kimerültnek érezte magát, akár egész napokat is át tudott aludni. Egy alapos orvosi vizsgálat végül idén márciusban Klein-Levin-szindrómát (KLS), azaz úgynevezett Csipkerózsika-kórt diagnosztizált nála. Ez egy ritka és összetett neurológiai rendellenesség, amikor is szokatlanul hosszú (napokig, sok hetekig tartó) alvásidő jelentkezik ciklikusan a betegnél.

Student sleeps for up to a WEEK after boozy nights out – not even waking to eat or pee https://t.co/b3oo1lzYzA

