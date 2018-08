Romániában is meghalt egy férfi a szúnyogcsípéssel terjedő nyugat-nílusi lázban

Szúnyogcsípéssel elkapott nyugat-nílusi lázban halt meg egy férfi Romániában. A hírt a fertőző betegeket kezelő galaci kórház igazgatója is megerősítette a román sajtónak – írja a Székelyhon.

Mihaela Debita szerint az elhunyt férfi 79 éves volt, és más krónikus betegségekben is szenvedett. A férfit kórházba szállításakor agyhártya– és agyvelőgyulladással diagnosztizálták, az orvosok pedig több szúnyogcsípést is felfedeztek a testén. A laborvizsgálatok igazolták a gyanút, miszerint a férfi nyugat-nílusi lázzal fertőződött meg.

Ahogyan azt korábban mi is megírtuk, a Magyarországon is észlelt, szúnyogcsípéssel terjedő betegség csak nagyon ritkán okoz komolyabb bajt: az esetek 10-20 százalékában jelentkeznek influenzaszerű tünetek, komolyabb bajok (agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás) az esetek 1 százalékában, halálesetek pedig ennél is ritkábban, akkor is csak legyengült, elsősorban idős, immunhiányos vagy krónikus betegségben szenvedő emberek esetében.

A romániai Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) csütörtöki jelentése szerint május 2-a és augusztus 8-a között 23 új fertőzést igazoltak a laborvizsgálatok, közülük 11-et augusztus 1-je és 8-a között regisztráltak. Ekkor történt a haláleset is.