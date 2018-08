Súlyos baleset történt a mosonmagyaróvári tejüzemben, megvakulhat az egyik dolgozó

Súlyos munkahelyi baleset történt néhány napja az Óvártej Zrt. mosonmagyaróvári tejüzemben, ahol egy munkás szemébe marólúg került. A Kisalföld úgy tudja, a munkást győri Petz kórházban kezelik, és akár teljesen elvesztheti a látását.

A baleset tényét a lapnak az Óvártej is megerősítette, de a belső vizsgálat lezárultáig nem tudnak érdemben nyilatkozni az ügyről, amiről eddig sem a sebesült, sem pedig az üzem nem tett bejelentést a kormányhivatalnak, az csak a sajtóhírekből értesült a munkahelyi balesetről.

A Kisalföld információi szerint az érintett dolgozó egyik szeme nagyon súlyosan sérült, két-három méternyi távolságba most még lát, de a lúg okozta sebek csak most fognak behegedni, s ezzel nem javítják, hanem rontják a látást. A másik szem látásképességének megőrzéséért is küzdenek az orvosok, jelenleg 40 százalékos. A sérültet felkerestük a kórházban, érthető módon jelenlegi állapotában nem kívánt nyilatkozni.