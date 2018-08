45 fokos hőség volt a repülőn, ájuldoztak az utasok

Ömlött a víz az utasokról az Azur Air légitársaságnak az oroszországi Belgorodba tartó járatán. A repülőgép egyórás késéssel indult a törökországi Antalyából, s addig az utasok kénytelen voltak a gépben rostokolni a 45 fokos hőségben. A személyzet ugyanis nem kapcsolta be a légkondit, míg várakozott a gép.

Az egyik utas, Vlagyiszlav Ketszmanov a mobiljával lefilmezte a repülőben uralkodó embertelen állapotokat. Jól látható, csurog az izzadság az utasokról, és hallható, ahogy gyerekek sírnak.

„Pokoli meleg volt, tömve volt a gép, 300 utas volt bezsúfolva, legalább 1 órát várakoztunk a hőségben a kifutón. Nem lehetett elhagyni a gépet, valamennyi vészkijárat zárva volt. Nem volt semmi levegő, az utaskísérők minden kérdésünket azzal hárították el, hogy legyünk türelemmel” – panaszkodott a férfi, aki azt tervezi, hogy beperli az Azur Air légitársaságot, és bízik abban, hogy az utastársai közül is többen csatlakoznak hozzá.

Passengers ‘suffer in 45C heat after flight crew fail to turn on air conditioning’ – Metro https://t.co/YC8SPPYCd0 @DarkRTs1 @GridcoreRTs pic.twitter.com/edRVV7GFkO

— Emerald Sky (@emeraldskycom) 2018. augusztus 8.