Stroke-ot kapott a hajmosástól a fodrásznál

Azzal vádol egy glasgow-i fodrászatot a 47 éves Adele Burns, hogy stroke-ot kapott hajmosás során. A kétgyermekes anyuka még 2 évvel ezelőtt egy 200 fontra (70 ezer forintra) rúgó hajfestés és -vágásra ült be a szépségszalonba, és az 5 órás kezelés során – a kívánt szín eléréséért – hatszor meg kell mosni a haját. A nő fejfájással távozott a fodrászatból, 24 órával később pedig súlyos stroke-ot kapott.

A nővérként dolgozó Adele szerint a váratlan stroke-ja összefüggésben van a hajmosással és ezt orvosi véleményekkel is alá tudja támasztani (a sokszori hajmosás miatt a nyaka folyamatosan hátra volt feszítve, ettől vérrög alakult ki, s nem jutott elég vér az agyába).

