11 órát várakoztatták a sürgősségin a 6 éves kisgyereket

Lisa Roberts vasárnap délelőtt 10 órára érkezett a walesi Bodelwyddani Glan Clwyd kórházba a 6 éves kisfiával, Nigellel, de csak másnap 13 órakor indulhattak haza. Nigelnek gyomorpanaszai voltak, folyamatosan hányt a sürgősségi folyosóján.

„Nigel nagy rosszul lett otthon, minden kijött belőle, hívtunk mentőt és vasárnap délelőtt 10 óra körül már úton voltunk a kórházba, fél órával később megnézte egy nővér a sürgősségin, majd átvittek minket egy másik váróterembe, ahol 4 órát várakoztattak. Ezt követően jött egy ápolónő, aki azt mondta, még további 2 órát kell várnunk, közben Nigel folyamatosan hányt és sírt. Végül délután 5 órakor látta őt először orvos, aki szerint vírusfertőzésről lehet szó. Visszaküldtek minket a váróterembe, ahol egészen este fél 10-ig ránk se néztek. Akkor bejött egy orvos, aki vizeletmintát kért a gyerektől. Már 10.45 óra volt, amikor a gyerekgyógyászatra irányítottak át minket, ahol végre kapott hányinger elleni tablettát. Ezt órákkal előbb is megtehette volna az orvos, és akkor nem kellett volna Nigelnek egész nap szenvednie. Legalább 18 alkalommal hányt ez idő alatt, összeszámoltam. Hétfőn fél 1 körül kezdett el enni egy-két falat pirítóst, majd 1 órakor hazaengedtek minket. Olyan volt, mintha elfeledkeztek volna rólunk. Közben a rendőrök folyamatosan hoztak be részegeket, s mindezt kénytelen volt végignézni a kisfiam” – panaszkodott az anyuka.

