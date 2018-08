A nők nagyobb eséllyel élik túl a szívinfarktust, ha az orvosuk is nő

A kutatás több mint 500 ezer beteg adatain alapul, akiket szívinfarktussal vettek fel a kórházak sürgősségi osztályaira Floridában 1991 és 2010 között. A Harvard Egyetem kutatóinak vizsgálata szerint hatása van a kezelés sikerére annak, hogy a pácienst azonos vagy ellenkező nemű orvos kezeli. Ha orvosnők kezeltek női betegeket, annak jelentős és pozitív hatása volt a túlélésre.

A szívinfarktussal a sürgősségi osztályra érkező és női kezelőorvoshoz kerülő női páciensek körében 5,4 százalékkal kisebb a halálozási arány az átlagnál – áll az MTI összefoglalója szerint a Proceedings of the National Academy of Sciences szaklapban megjelent tanulmányban.

Korábbi tanulmányok arra világítottak rá, hogy a nők nagyobb eséllyel halnak meg szívrohamban, mint a férfiak. Néhány szakértő szerint ennek az lehet az oka, hogy a nőknél a tünetek mások lehetnek, mint a férfiaknál, vagy hajlamosabbak késleltetni a kezelést, sokkal inkább, mint a férfiak. A Harvard Egyetem tanulmánya új magyarázattal szolgál a szívrohamok halálozási arányában jelentkező nemi egyenlőtlenségekre.

Mivel az orvosok többsége férfi, a női páciensek nem kaphatnak minden esetben női orvost. A megoldás egyszerű a kutatók szerint: több női orvosra van szükség a sürgősségi osztályokon.