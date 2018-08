Így gyógyítsd természetesen a herpeszt, az aranyeret vagy a hasmenést

Fogkrém és ecet helyett Aloe vera!

A herpesz egyike az esztétikailag is nagyon zavaró problémáknak, hiszen még egy első randit is képesek vagyunk eltolni miatta. Okaiként külső és belső tényezőket egyaránt meg szoktak figyelni a betegek. Előbbihez sorolható az időjárás, egy kiadós lakoma, különböző fűszerek, utóbbihoz pedig a stressz, megfelelő higiéniai szabályok be nem tartása, de kialakulhat egy kezdődő betegség első jeleként is.

Számos házi praktika kering, amellyel a betegek próbálkoznak, általában kevés sikerrel. Sokan esküsznek a kellemetlen alkoholos, netán ecetes fertőtlenítésre, a fokhagymás borogatásra, de szárító hatása miatt a fogkrémet is sokan előveszik ilyenkor. Ezek helyett hatékony és természetes megoldás fertőtlenítésre a teafaolaj, később a bőr puhítására az olívaolaj vagy az Aloe vera, amely sebgyógyító hatásának köszönhetően gyorsíthatja a gyógyulást. Tartsunk otthon egy cserép aloét, és a levelek friss nedvét csepegtessük a bőrre! Az első stádiumban, amikor a bőrmég csak piros és duzzadt, az Apis mellifica alapanyagú homeopátiás szer segíthet, a viszkető, égő hólyagok megjelenésekor pedig a Rhus toxicodendron. A homeopátiás gyógyszereket alacsony, 9 CH–15 CH potenciában, napi 2-3 alkalommal érdemes szedni a szerszedési szabályoknak megfelelően.

Vigyük magunkkal a széntablettát

Az év bármely szakában, de nyáron különösen bosszantó lehet, ha az emésztési zavarok egy külföldi utazás során ütik föl a fejüket hasmenés, székrekedés, puffadás vagy akár hányinger, hányás formájában. Szervezetünknek idő kell, hogy reagálni tudjon a megváltozott körülményekhez, de jó hír, hogy a reakcióidőt szelíd módszerekkel befolyásolni tudjuk, akár el is kerülhetjük ezeket a panaszokat.

Hasmenés esetére érdemes magunknál tartani a jól bevált széntablettát, de ha nincs kéznél, enyhébb esetekben megteszi néhány székletfogó finomság is, mint a banán, alma, az édesszájúak pedig bátran ragadjanak magukhoz egy tábla étcsokoládét. Az ínyencebbek ízesíthetik a gyümölcsöket fahéjjal, vagy ihatnak gyömbérteát, hiszen ezek gyulladáscsökkentő hatással bírnak. Ha egy egzotikus nyaralás alkalmával tartunk a hasmenéstől, az erősebb megoldást kedvelők napi egy kupica pálinkával is felkészülhetnek az étkezések előtt. Hányás, hasmenés esetén, amikor nem marad meg a szervezetben semmi, bevált elsősegély-kombináció a kóla és a ropi.

Cseréljük lenmagra a szilvalekvárt

Idegen helyen sokan a székrekedéssel küszködnek. Ilyenkor figyeljünk oda a rostdús táplálkozásra és az elegendő folyadékbevitelre. Ha ismerjük már a testünket, és számítunk erre a problémára, napi 1-2 evőkanál lenmag elfogyasztásával megelőzhetjük a kellemetlenségeket. Szintén gyakori emésztési zavar a puffadás is, amit a megszokottól eltérő, rendszertelen összevissza evés is előidézhet. Ha szembesülünk ezzel a problémával, a feszítő érzés enyhítésére igyunk meg egy bögre forró köményteát, ugyanis a kömény a gyomor- és bélpanaszok esetén kiváló megoldás.

Fogyasztása: Morzsoljuk össze apróbb darabokra a köményt, majd öntsük fel forró vízzel.

Az aranyérre is van tiszta gyógymód

Azt hihetnénk, inkább nőket érint a probléma, hiszen várandósság alatt és szülés után igen gyakori, de az aranyér tipikusan civilizációs betegség, amelynek kialakulásában a mozgásszegény életmód és a táplálkozás nagy szerepet játszanak. Nemcsak a sok üléstől, de a közhiedelemmel ellentétben a sok állástól, a rostszegény étrendtől, a kevés folyadékbeviteltől és a székelés közbeni erőlködéstől is könnyen megjelenhet ez a fájdalmas panasz. Ilyen esetekben nagyon jól tud esni egy kád forró fürdő, de valakinél épp a hideg vizes zuhany válik be. Ilyenkor különösen figyeljünk a rendszeres testmozgásra, az elegendő folyadékbevitelre és az emésztést segítő, rostban gazdag táplálkozásra. Helyi gyors segítség lehet, ha a fájó területre előzőleg leforrázott és kihűtött kamillateás filtert helyezünk. Az enyhébb, kezdeti tünetek kezelésében enyhíthetők a panaszok néhány jól bevált, egyéni tünetekre szabott homeopátiás szerrel is. Eördögh Zsófia fontosnak tartja kiemelni, csak a kezdeti stádiumokban forduljunk házi praktikákhoz, és ha a panaszok nem enyhülnek, minden esetben látogassunk el az orvoshoz!