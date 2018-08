Állást kapott a hajléktalan, akinek egy rendőr segített borotválkozni

Éppen egy hete számoltunk be arról, milyen megható dolgot tett egy amerikai rendőr egy állásinterjúra készülő hajléktalannal. Tony Carlson rendőrtiszt segített megborotválkozni az utcán egy Phil nevű hajléktalannak. A férfi éppen állásinterjúra sietett egy közeli McDonald’sba, ezért – a munka reményében – igyekezett egy kicsit javítani a külsején.

Azóta kiderült, hogy sikeres volt Phil állásinterjúja, amelyre a floridai rendőr „készítette fel”, és a napokban már munkába is ált a tallahasseei McDonald’sban. Ezt az örömhírt a Tallahasseei Rendőrkapitányság osztotta meg a Facebook-oldalán két fotó kíséretében:

az egyiken Phil látható újonnan kapott mekis formaruhájában:

a másikon pedig jótevőjével, Tony Carlson rendőrtiszttel pózol:

A történet azonban itt még nem ér véget, a jósághullámba egy újabb jótevő is becsatlakozott: Marco Rubio floridai szenátor, akit nagyon megfogott Phil sztorija. Amint a rendőrség közösségi oldaláról megtudta, hogy Philnek nincsen személyije, se társadalombiztosítási kártyája, Rubio egyből felajánlotta az irodája segítségét a gyors ügyintézés érdekében. Így Phil extra gyorsan hozzájutott a szükséges dokumentumokhoz.

Phil was in my #Tallahassee office today to fill out paperwork so we can help get his ID and social security cards for employment. Proud of my staff, @TallyPD, @cotfire for helping him get back on his feet. We’re rooting for you, Phil! #Sayfie https://t.co/hKLkQxNFtQ pic.twitter.com/dQEGxhmaTY

— Marco Rubio (@marcorubio) 2018. július 26.