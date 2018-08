A karjából kapott új nyelvet a rákos anyuka

Az angliai Shrewsburyben élő, 28 éves Liz Marsh 14 órás életmentő műtéten esett át, melynek során eltávolították a nyelvének egyharmadát. A fiatal anyuka új nyelvéhez a karjából vettek ki izmot és bőrt. Ezekből „építették újra”, miután megállították a szájüregi rák terjedését, amely fekélyes elváltozásokat okozott a nyelvén.

Liz az egyik legfiatalabb beteg az Egyesült Királyságban, akinél szájüregi rákot diagnosztizáltak, miután a nyelvén megjelent fekély alig 4 hét alatt megduplázódott. Sürgős életmentő műtéten esett át, hogy megállítsák a szétterjedését. A 14 órás műtét során nemcsak eltávolították nyelve jó részét a fekély miatt, hanem „kivettek” Liz bőréből, izmából és vénáiból is, hogy újraépítsék az izomrendszert a nyelvében. A fiatal anyukának a műtét után újra meg kellett tanulnia beszélni, enni és mosolyogni.

„Megdöbbentő volt, amikor a sebészek elmagyarázták nekem, hogy a karom izmából, ereiből és idegeiből újra felépítik a nyelvemet. Amikor először észrevettem a fekélyt a szájban, nem gondoltam semmi rosszra, de amikor egyre fájdalmasabbá vált és egyre nagyobb lett, első aggodalmammal a fogorvosomhoz rohantam. Azt mondták nekem, hogy 4 hét múlva jöjjek vissza. A 2 éves kisfiam most esett át szívműtéten, mindannyian úgy gondoltuk, hogy a stressz miatt alakult ki a daganat. A fogorvosom biopsziát is csináltatott, majd pár hétre rá azt közölték velem, hogy szájrákom van, ekkor már tiszta fekete színű volt a fekély, de megnyugtattak a kórházban, hogy minden rendben lesz. Nagyon bonyolult volt a műtét, de szerencsére rendben lezajlott, 11 nappal később pedig már haza is mehettem. A kórházban mesterségesen tápláltak, de otthon újra meg kellett tanulnom enni. A műtét után még hónapokig küzdöttem, hogy mosolyogni tudjak, mivel a szám folyamatosan zsibbadt, még most sem megy tökéletesen. Beszédterápiára is járnom kellett, nagyon sokáig duzzadt volt a nyelvem, idővel azonban ismét élvezni kezdtem az evést, az ételek ízét.”

„Az orvosok is megdöbbentek, amikor diagnosztizáltak, mivel olyan fiatal voltam, de ez azt mutatja, hogy bármilyen életkorút megtámadhat ez a betegség. Remélem, azzal, hogy elmeséltem a történetemet, tudok másoknak is segíteni. A korom miatt gyorsan felépültem a műtét után, és remélem, tünetmentes maradok.”

