Szörnyű vége lett az otthoni bajuszgyantázásnak

A 26 éves Chantelle Murphy csak pár apró pihétől szeretett volna megszabadulni a szája körül, ám nem számolt a szőrtelenítő krém mellékhatásaival. Először alkalmazta magán az egyik népszerű márka szőrtelenítő krémjét – tehát nem volt semmi tapasztalata a termékkel –, de nem is számolhatott be pozitív hatásról.

Egyik este bekente a szőrtelenítendő részt és várta, hogy megtörténjen a csoda. Ahelyett, hogy leszámolt volna a bajuszkájával egy időre, úgy érezte, mintha égne a szája. Gyorsan lemosta a krémet, de addigra már vörös foltot hagyott a krém a szája körül.

Chantelle kínjában csak nevetni tudott, ahelyett, hogy zokogásban tört volna ki. Csinált egy szelfit és kiposztolta a képet, úgy kommentálva, hogy pontosan úgy néz ki, mint a Bolondos dallamok egyik szereplője, Rissz-Rossz Sam.

„Nem is én lennék, ha nem velem történt volna meg. Még sose használtam semmilyen szőrtelenítő krémet. Gondoltam, most kipróbálom. Nem volt rajtam sokáig, 2-3 perc után már éreztem, hogy ég a bőröm. Azt gondoltam, ez normális, hiszen hajfestéskor is érzel egy kis meleget. Fél perccel később viszont már nem bírtam tovább, azonnal le kellett mosnom, annyira égetett. Ahogy eltávolítottam a krémet, annál rosszabbul nézett ki, egyre vörösebb lett a bőröm. Megijedtem, hogy tudok másnap munkába menni, hiszen ilyen külsővel ciki megjelennem” – mesélte Chantelle, aki végül sminkkel fedte el a kritikus bőrrészt.

„Mostantól fogva csak gyantáztatok, örökre elfelejtem a szőrtelenítő krémet. Jobb lett volna, ha először a lábamon próbálom ki, mert ott könnyebben el tudtam volna rejteni, ha kivörösödik, az arcomon viszont sokkal nehezebb” – mondta a nő.

Érdemes tehát a használat előtt mindig allergiatesztet végezni (a bőr egy kisebb területén, és olyan részen, amelyet könnyen eltakarhatunk, ha allergiát vált ki, pl. lábon, karon) a szőrtelenítő krémmel egy nappal a szőrtelenítés előtt, mert esetenként bőrirritációt okozhat a krém, azaz kivörösödéssel, pöttyösödéssel járhat a használata.

