Ezért fáj annyira, ha elvágjuk az ujjunkat a papírral

Általában az ujjbegyünket éri a sérülés, ahol rengeteg idegvégződés, nyomás- és fájdalomérzékelő receptor helyezkedik el, ezért olyan érzékeny itt a bőrfelület – magyarázta el Gabriel Neal, a Texas A & M Egyetem orvostudományi klinikai adjunktusa. Ugyanez a helyzet amúgy az ajkakkal és a nyelvvel is.

„Az agyunknak olyan speciális területei is vannak, melyek az ezen részektől érkező jeleket nagy felbontásban fogadják. A gyönyörű érzéki képességek, amelyek az ujjainkat, az ajkunkat és a nyelvüket olyan érzékennyé teszik, a sérüléseket is fájdalmasabbá teszik.”

Ráadásul ezek mind olyan területek, melyeket folyamatosan használunk, így a sebek sokkal lassabban záródnak be rajtuk, sőt újra meg újra megnyílhatnak, és a fájdalom is intenzívebb ilyenkor. Arról nem is beszélve, hogy csak látszólag egyenletes és sima a papír széle, valójában azonban egyáltalán nem, így több apró vágást is ejthet a bőrünkön.

