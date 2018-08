Magyarországon is visszahív óvszereket a Durex

A héten mi is beszámoltunk róla, hogy szakadásveszély miatt óvszereket hívott vissza a Durex Nagy-Britanniában, illetve Írországban. Csütörtökön az óvszergyártó cég magyar forgalmazója is jelezte, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettel közösen úgy döntöttek, hogy Magyarországon is visszahívnak bizonyos Durex-termékeket.

Fogyasztóink biztonsága minden esetben a legfontosabb számunkra, és ezt tükrözik szigorú minőségi előírásaink. A közelmúltban megállapítottuk, hogy korlátozott számú, ez év elején gyártott latexmentes Durex Real Feel óvszer nem felel meg az eltarthatósági idő végére vonatkozó minőségi követelményeinknek

– írták a közleményben.

A Durex szerint akkor sincs semmi ok az aggodalomra, ha használtuk az érintett óvszert: „Ezek a latexmentes Durex Real Feel óvszerek biztonságosak, amennyiben az útmutatásnak megfelelően használta őket” – írták.

A termékvisszahívás az alábbi gyártási számú latexmentes Durex Real Feel óvszerekre vonatkozik:

1000427067

1000438055

1000410745 (a 1000418942 gyártási számú Durex Love Collection dobozon belül)

A gyártási számok a dobozok alján, valamint az egyes óvszerek fóliacsomagolásán találhatóak. További információkért, illetve a termékek visszaküldésének mikéntjéhez kattints erre a linkre!