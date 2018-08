Darazsak csíptek össze egy 2 éves kisfiút egy sárvári wellnesshotelben

Darazsak csíptek össze egy kétéves kisfiút egy sárvári wellnesshotelben – számolt be róla a Blikk.

A lap információi szerint darázsfészek volt a család által lefoglalt szoba erkélykorlátján, a darazsak itt csípték össze a gyereket. A kisfiú édesanyja azonnal a segítségére sietett.

Nagyon megrémültem, vagy 8-10 csípés érte a fején, fel is dagadt mind. Mentőt hívtunk, a kórházban az orvos azt mondta, meg is halhatott volna a kisfiam, ha érzékeny a darázscsípésre

– mondta Szegedi Ágnes. A kisfiút végül 12 óra után engedték ki a kórházból, szerencsére nem lett komoly baja.

Az édesanya elfogadhatatlannak tartja, hogy a népszerű, nem éppen olcsó hotelben hogyan fordulhatott elő ilyesmi. De további rossz élmények is érték őket a szálláshely részéről. Először is, az eset után csak négy óra elteltével jöttek ki, hogy felszámolják a fészket. Másodszor, amikor visszatértek a kórházból, és másik szobát kértek, a hotel munkatársai azt mondták, nem tudják teljesíteni a kérésüket. A család végül úgy döntött, inkább hazamennek. A hotel vissza is utalta nekik a hátralévő napok árát, a kórházban töltött napét azonban nem.