Apja is leborotválta a haját, hogy támogassa az alopeciában szenvedő lányát

Az arizonai Fort Mohave-ben élő 17 éves Kylee Loya 11 éves korában fedezte fel, hogy foltokban kezd hullani a haja, majd pedig alopecia areata autoimmun bőrbetegséggel diagnosztizálta a bőrgyógyász. Kylee az elmúlt években krémek garmadájával próbálkozott, sőt gyógyszert is beinjekcióztak neki, hogy stimulálják a hajnövekedést, de eredménytelenül.

Körülbelül egy évvel ezelőtt a haja még gyorsabban kezdett kihullani, s ezt már nem tudta tovább rejtegetni. A fején lévő kopasz foltok miatt minden önbizalma elszállt, különösen, amikor az iskolában bámulni és kérdezősködni kezdtek a diáktársai. Pár napja azonban úgy döntött, teljesen leborotválja a haját, hogy többé nem kelljen stresszelnie a kopasz foltok miatt. Ez a terve meg is valósult, miután apja, a 44 éves Jeff – bátorításként és támogatásként – leborotválta a saját haját.

„Amikor már alig maradt hajam, elvesztettem minden önbizalmamat, ezért úgy döntöttem, akkor már inkább legyek kopasz. Egyáltalán nem éreztem magam szépnek. Folyton csak néztem a lányokat a hosszú, gyönyörű hajukkal, végül arra jutottam, le kell borotválnom, ami még megmaradt. Az apám támogatása sokat jelentett. Neki is dús haja volt, akárcsak a családban mindenkinek. A kedvemért leborotválta, így próbált rávenni, hogy én is megtegyem. Napokig ezen agyaltam, míg végül úgy döntöttem: rendben, csináljuk! Kimentünk a kertbe, és apám leborotválta. Utána féltem tükörbe nézni, de tudtam, előbb-utóbb muszáj lesz. Amikor megláttam magam, azt gondoltam: nem is olyan rossz” – mesélte Kylee, aki ezek után kiposztolta az apjával készült közös képét a Twitterre, amelyre több mint 5 ezer lájk érkezett.

Időnként ugyan visel parókát, de azt mondja, sokkal jobban érzi magát kopaszon. „Sokan azt mondták nekem, hogy erőt merítettek belőlem, hogy kiálltam, és vállaltam magam kopaszon. Mára már beláttam: nem a betegség határozza meg, ki is vagyok valójában” – jelentette ki.

(via)