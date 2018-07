Ezek a legkevésbé egészségtelen nyári italok

Hogyan tudsz jól választani?

Az elsődleges tanács, hogy kerüld az előre bekevert alkoholos italokat, koktélokat, mert ezek nagy mennyiségben tartalmaznak cukrot, mesterséges édesítőszereket, mesterséges aromákat, színezéket, tartósítószereket és egyéb kémiai anyagokat. Bár kecsegtető, hogy ilyen italokat vásárolj a gyors siker érdekében, ha teheted, inkább hagyd a csaposra, pultosra a megalkotásukat, ő biztosan a megfelelő összetevőkkel dolgozik majd. Ha pedig magadnak készítesz ilyesmit, amelyik hozzávalót csak lehet, minőségi, friss alapanyagokat használva alkosd meg.

Száraz bor

Bár gyümölcsből készül, a szőlőben lévő legtöbb cukor alkohollá alakul az erjesztés során. A száraz bor kevesebb cukrot tartalmaz a sörnél és sokkal kevesebbet az előre csomagolt koktéloknál. A vörösbor pedig antioxidáns tartalmú, de viszonylag nagy mennyiséget kellene fogyasztani belőle, hogy a szíverősítő hatás érvényesülni tudjon. A vörös szőlő antioxidáns hatásait a gyümölcs magjából is kiélvezheted alkoholtartalom nélkül.

Ahogy Csanaky Lilla, táplálkozástudományi szakember látja A mérsékelt borfogyasztás mellett szól a bor rezveratrol-tartalma. Ez a fitoalexin kutatási eredmények alapján hatékony a szív- és érrendszeri problémák valamint a daganatos megbetegedések megelőzésében, ennek ellenére senkit nem buzdítanék arra, hogy prevenciós céllal jelentősebb mennyiségű bort igyon.

Pezsgő

A pezsgővel vagy pezsgő fehér borokkal sokkal kevesebb kalóriát viszel be a szervezetedbe, mint egy sörrel. Az antioxidánsok a pezsgő esetében jóval kisebb mennyiségben fordulnak elő, mint a borban. Ha pezsgőből készült koktélt választasz (például egy kis grépfrútlével vegyíted a pezsgőt), a kevesebb alkohol mellett némi extra C-vitamint is biztosítasz magadnak.

Ahogy a táplálkozástudományi szakember látja Noha nagyobb mennyiségű vagy rendszeres alkoholfogyasztás esetén számos rövid (pl. mozgáskoordináció romlása, hosszabb reakcióidő) és hosszú távú (pl. emésztőrendszeri kórképek, idegrendszeri károsodás, májbetegségek, cukorbetegség, stb.) káros hatással kell számolni, egy-egy pohár alkoholos ital a legtöbb ember számára még képezheti az egészséges étrend részét.

Vodka-szóda

Cukorszirupos édesítők nélkül ez a kombináció teljesen cukormentes, így kevesebb kalóriát is tartalmaz. Népszerű a vodkát tonikkal is vegyíteni, de ebben az esetben számolni kell a tonikban lévő cukorral. Egy fél lime-mal igazán karakteres ízt adhatsz az italodnak, de jelentős tápértéke még így sem lesz.

Ahogy a táplálkozástudományi szakember látja Az alkoholfogyasztás hatására hirtelen lezuhanhat a vércukorszint, ami szédülést, súlyosabb esetben akár ájulást is okozhat. Ennek megelőzése érdekében mértékkel és lehetőleg valamelyik főétkezéshez kötötten igyál. Különösen érdemes erre odafigyelned, ha inzulinrezisztenciával vagy cukorbetegséggel küzdesz! Extra elővigyázatosságra van szükség akkor is, ha valamilyen gyógyszert szedsz. Mindig olvasd el a betegtájékoztatót, vagy kérdezd meg az orvosodat, hogy fogyaszthatsz-e alkoholt az adott gyógyszer mellett!

Light sör

A sört gabonából készítik, így a szénhidráttartalma is meglehetősen magas, ezzel együtt cukorban sem szűkölködik. Ideális esetben érdemes elkerülni vagy csak alkalomadtán fogyasztani söröket, mert a túl sok kalória tudjuk, hová vezet. Kapni olyan light vagy csökkentett kalóriatartalmú terméket, ami azzal kecsegtet, hogy így kevesebb kalóriát viszel be. Érdemes azonban megjegyezni, hogy ezek sokszor mesterséges eljárással készült termékek, és akár magasabb kalóriatartalmuk is lehet, miközben rengeteg mesterséges anyag (színezék, édesítőszer) található bennük.

Ahogy a táplálkozástudományi szakember látja Egyre nagyobb választékban találsz ízesített söröket, amelyek jellemzően alacsonyabb alkoholtartalmúak. Kalóriatartalmuk azonban jelentős lehet, hiszen sok esetben tartalmaznak cukrot a kellemesebb íz érdekében. Keresd a steviával ízesített termékeket, ha szeretnél odafigyelni a vonalaidra!

Gin, Whiskey, Tequila, Rum

Bár a fenti lista csak erős röviditalokat tartalmaz, adalékanyagoktól és cukortól mentesek, ezért általában kevesebb kalóriát is tartalmaznak. Ha jéggel iszod ezeket az italokat, elkerülöd az extra kalóriabevitelt, de a hozzáadott ízesítőkkel érdemes csínján bánni. Szódával, lime-mal és citrommal keverve igazán karakteres ízt adhatsz nekik. Cukormentes vagy light üdítőkkel mérsékelheted a kalóriabevitelt, de nem szabad megfeledkezni a sok mesterséges összetevőről az ilyen üdítők esetében. Feldobhatod a fenti listát valamilyen gyümölcslével, de itt is ügyelj a mértékre! Ha nagy mennyiségben fogyasztasz gyümölcslevet – akár alkohollal keverve – rengeteg extra kalóriát viszel be.

Ahogy a táplálkozástudományi szakember látja Lehetőleg ne kólával vagy energiaitallal keverd a szeszes italokat, mert így egy-egy hosszabb buli alkalmával nem csupán az elfogyasztott alkohol, de a koffein is bőven átlépheti az ajánlott mennyiséget, ami miatt alvásproblémákat, szapora szívverést tapasztalhatsz. Mivel az alkohol vizet von el a szervezettől, minden alkoholos ital után igyál egy pohár (de legalább pár korty vizet), hogy a dehidratáltságot elkerüld.

Bloody Mary

Vodka, paradicsomlé, Worcestershire-, Tabasco-szósz és só – ezekből áll az igazi Bloody Mary. Alacsony kalóriatartalmú koktél, ami még tápláló összetevőket is szolgáltat. Jó minőségű paradicsomlével készítve antioxidánsokat, elsősorban likopint, C-vitamint és káliumot is tartalmaz. Ha zellerszárral tálalod, további tápanyagokat és rostot vihetsz be egyetlen pohárral. Az előre elkészített alaplevek helyett dolgozz friss paradicsomlével.

Ahogy a táplálkozástudományi szakember látja Számolj azzal is, hogy az italozás hatására hirtelen nagyon kívánatosak lesznek majd nem igazán diétabarát ételek is, hiszen az alkohol növeli az étvágyat, a nyálelválasztást és a gyomorsav mennyiségét. Ha alapjáraton szigorú diétára fogod magad, elképzelhető, hogy egy-egy görbe este nem csak az alkoholfogyasztás, de az étkezés terén is túlzottan kirúgsz a hámból.

Pálinka

Nincs felsorolás a magyar erjesztett cefre nélkül. Pálinka gyümölcsből, például szilvából, körtéből, almából, kajszibarackból, meggyből, cseresznyéből, eperből vagy szőlőtörkölyből készül. Öt centiliter pálinkában nagyjából 130 kalória van (persze nagyban függ attól, hány százalékos alkoholtartalmú a párlat), de semmilyen egyéb tápértéke nincs az italnak. Bár a pálinkát nem igazán szokták semmivel sem keverni, hígítani, a magas alkoholtartalom miatt érdemes legalább egy kis vízzel elkeverni (bár magyar emberek között ez talán szentségtörés lenne).

Ha nem szeretnél lemondani az iszogatásról, akkor az alábbi szempontokat tartsd szem előtt.