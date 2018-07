Meghalt a világ legidősebb embere

Július 22-én vasárnap, 117 éves korában elhunyt a világ legidősebb embere, a japán Mijako Csijó. A hírt pénteken hozta nyilvánosságra a Kanagava prefektúra – írja az ABC News.

Mijako 1901. május 2-án született, és idén áprilisban lett a világ legidősebb embere, amikor a cím addigi birtokosa, a szintén japán Tadzsiba Nabi ugyancsak 117 évesen elhunyt.

