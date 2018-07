Cápa támadott meg egy kislányt a kínai bevásárlóközpontban

A hatéves Hsziao-li nagymamájával és nagynénjével sétálgatott egy délnyugat-kínai város bevásárlóközpontjában. A plázában található egy nagy, nyitott tetejű akvárium is, amelyből kiemelkedett az egyik cápa, és ráharapott a kislány kezére.

A gyerek karja kilenc helyen tört el, több mély sebet szerzett, műteni is fogják. Az áruház szóvivője szerint a kislány belenyúlt az akváriumba, ahogy az a térfigyelő kamera felvételein is látszik. A kamerák képein azonban ez nem látható, csak az, hogy a gyerek az üvegnek támaszkodik. A szóvivő ezután azzal védekezett, hogy ők táblákon is felhívták a figyelmet a veszélyes cápákra. (via 444)