Állandó fájdalmak gyötrik, az orvosok szerint semmi baja

Az islingtoni Helen Stone komplex regionális fájdalom-szindrómában (CRPS) szenved, amely mindkét lábát és június óta a bal karját is érinti. A 21 éves nő a Metro.co.uk-nek elmondta, hogy az orvosok szerint mindez csak a nő fejében van, így nem tudtak segíteni. Az Országos Egészségügyi Szolgálat szerint a legtöbb esetben sérülés által kiváltott CRPS „rosszul megértett állapotot, amelyben egy személy tartósan súlyos és legyengítő fájdalmat tapasztal”.

„Az orvosok önkárosítással vádoltak, mivel a bőröm tele van sebekkel. Ha figyelmesen elolvasnák, mik a CRPS tünetei és velejárói, ott megtalálnák, hogy a bőrérzékenység többek között” – mondta el Helena. Ezt az Országos Egészségügyi Szolgálat is megerősítette, miszerint a bőr annyira érzékeny ilyenkor, hogy a legfinomabb érintés vagy a hőmérsékletváltozás is intenzív fájdalmat okozhat.

Helenának annyira súlyos fájdalmai voltak, hogy az öngyilkosság is eszébe jutott. CPRS-e kialakulása előtt tehetséges kajakos, profi versenyző volt. Egyszer viszont felborult a kajjakkal, a keze pedig valahogyan beszorult, valószínűleg ez okozhatta a később jelentkező CRPS.

Azonban úgy tűnik, a nő most talált egy hozzáértő háziorvost, aki talán tud segíteni. Helenát bántja, hogy a legtöbb orvos félvállról veszi a CRPS-t, illetve azt állatja, pszichoszomatikus állapot, hiszen a nő szerint mára a kutatások is is megcáfolták ezt.

