Hőség: felhólyagosodtak a kutya mancsai a forró aszfalttól

Állatjóléti aktivisták arra ösztönözték az állattulajdonosokat, hogy különös figyelmet fordítsanak kutyáikra a hőségben, mivel a járdák elérhetik a 60 foknál magasabb hőmérsékletet is. Egy Twitter-felhasználó kutyája felhólyagosodott mancsáról posztolt fotót, az alábbi üzenettel: „Mielőtt a elindulnál megsétáltatni a kutyádat a forróságban, vedd le a cipődet és állj a járdára. Ha túl forrónak érzed, akkor a kutyádnak is az lesz.”

⚠🐶 NOTICE 🐶⚠

⚠🐶 DOG WALKING 🐶⚠️

When the air temperature is 25c, asphalt/tarmac registers as 52c. This can burn the pads on a dogs paws, when walked on it, causing extremely painful blisters. #Dogs #HeatWaveUK #Summer #UKHeatWave #DogWalking #MondayMotivation #HeatWave pic.twitter.com/fqqgSK2TYX