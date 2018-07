22 férfi erőszakolta meg a hallássérült kislányt

22 férfi 7 hónapon keresztül, rendszeresen, csoportosan megerőszakolt Indiában egy 11 (más források szerint 12) éves, hallássérült kislányt egy apartmanházban, ahol a gyereklány a családjával élt.

A 22 elkövetőből 18-at már elfogtak a rendőrök. Köztük van az épület egyik liftkezelője, kertésze, biztonsági őrök, vízvezetékszerelők és egy villanyszerelő is. A legfiatalabb erőszaktevő a húszas évei elején, a legidősebb a hatvanas évei vége felé jár. A négy további gyanúsítottat még keresik.

18 men held for allegedly sexually harassing an 11-year-old girl for over a period of 7 months in Chennai. The accused involve security men, lift operator & water suppliers in the apartment where the minor girl stays. Police investigation underway pic.twitter.com/DcJIUhwDCG