Kedvenc lovával lepték meg a súlyos beteg férfit

Ian Smith nagyot nézett, mikor feleségével egykori lova, Pepper is megjelent a Pendleside Hospice Kórházban. A motoneuron betegségek egyikében szenvedő férfi régóta, 2016 óta lakik a kórházban, így nagyon nagy dolog volt számára a meglepetés, ráadásul erre sosem gondolt volna.

Seriously ill man reunites with his favourite horse at his hospice https://t.co/Haqyzf9bla