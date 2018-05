Napi hatvanszor kell WC-re járnia egy ritka betegség miatt

Több mint 13 éve szenved egy, a hólyagját érintő súlyos betegségben Jenna Thompson. Tinédzserként azt hitte, hogy egy sima húgyúti fertőzésről van szó, ezért nem tudja tartani a vizeletét, azóta azonban az orvosok megállapították, hogy ennél sokkal súlyosabb a helyzet.

Ha nem kap gyógyszeres kezelést, és évente egyszer nem tágítják műtéttel a hólyagját, akkor akár napi hatvanszor is WC-re kell mennie. De még a kezelésekkel együtt is állandóan az illemhelyiséghez van kötve. Az újságíróként dolgozó fiatal nő sokáig szégyellt beszélni az állapotáról, idővel azonban erőt vett magán, és most már megpróbál sorstársainak is segíteni azzal, hogy őszintén beszél ritka betegségéről, amelyre idáig nem találtak állandó gyógymódot az orvosok.

(Forrás: Metro)