Felrobbanó e-cigaretta ölt meg egy férfit

Meghalt egy amerikai férfi, miután felrobbant nála egy elektromos cigaretta, és a darabjai a koponyájába fúródtak – írja a BBC.

Tallmadge D’Elia holttestét a tűzoltók találták meg a férfi floridai otthonának lángoló hálószobájában. A 38 éves tévéproducer testének 80 százaléka megégett.

A vizsgálat szerint baleset történt. Valószínűleg ez az első eset az Egyesült Államokban, hogy egy felrobbanó e-cigaretta megölt valakit.

