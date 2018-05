Édesanyjától kapott új vesét a négyéves Gergő

Gergőről születése után nem sokkal derült ki, hogy egy vesével született. Idén áprilisban kerülhetett sor arra a műtétre, amelynek során a kisfiú új vesét kaphatott. Az orvosok és a család végül úgy döntöttek, az anya a legalkalmasabb donorjelölt.

„Nem volt kérdés bennem, úgy gondoltam, hogy anyaként az a legtermészetesebb dolog, hogy segítek neki. Fiatalabb és kisebb is vagyok a férjemnél, és a vizsgálatok is rendben voltak. Gergő is nagyon szerette volna, ha tőlem kapja a szervet, a műtétre várva puszilgatta a hátamat, és mindennap megköszönte, hogy segítek neki” – mondta Kőhalmi Enikő a Blikknek.

A sikeres transzplantációra áprilisban került sor.