Mérgező hernyók lepték el Angliát

Aki belélegzi vagy lenyeli ezeknek a hernyóknak a szőrét, kiütésekkel, fejfájással vagy légzési nehézségekkel kell szembenéznie, sőt szélsőséges esetekben akár meg is vakulhat.

A probléma már akkora, hogy az észak-norfolki kerületi tanács bezáratta a tengerparti sétányokat, és ezeken a helyeken megkezdték az irtást.

A mérgező hernyók 2005-ben kerültek be az Egyesült Királyságba, importált holland fákon. Mindenkinek, aki kapcsolatba kerül velük, azt tanácsolják, mosson azonnal kezet és öblítse ki a szemeit.

#Toxic caterpillar #INVASION: #Poisonous #insects that can cause BLINDNESS to wreak havoc https://t.co/l8AVRPe8wo

