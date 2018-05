Te figyeled, miből mennyit eszel? (x)

Manapság már rutinból nyúlunk a sószóróért, akár zöldségről vagy főzésről van szó. Pedig így szalasztjuk el annak a lehetőségét, hogy valós és újabb ízeket vigyünk bele a napi étkezéseinkbe.

Te tudtad?

Felmérések szerint a magyar lakosság sóbevitele jelentősen meghaladja az ajánlott napi 5 grammot: a nők átlagosan 11,2, míg a férfiak 15,9 gramm sót fogyasztanak naponta.* Ennek nagy része ráadásul nem közvetlenül a sószóróból kerül az ételeinkbe, hanem különböző feldolgozott élelmiszerek formájában fogyasztjuk el. A Kométa – mint felelős élelmiszeripari gyártó – folyamatosan fejleszti termékeit annak érdekében, hogy minél magasabb minőségű termékek kerüljenek az asztalunkra. A vállalat kiemelt figyelmet fordít a korszerű táplálkozás elősegítésére – ennek szellemében a kék címkével jelölt termékeik sótartalmát 25 százalékkal csökkentették úgy, hogy azok ízélménye változatlan maradt, így kiválóan beilleszthetőek a kiegyensúlyozott és változatos étrendbe.**

A Kométa minőségi alapanyagokat használ termékeihez, amelyek most már nemcsak a kiváló ízek miatt népszerűek, hanem tökéletesen beleillenek a tudatosan táplálkozók, helyes életmódot folytatók étrendjébe is. Mi sem igazolja ezt jobban, mint a cég ügyvezető igazgatójának, Giacomo Pedranzininek szavai, aki azt mondta, hogy a Kométánál csak olyan termékeket készítenek, amelyeket a saját családjaiknak is szívesen kínálnak.

*(Forrás: OGYÉI Nemzeti Sócsökkentő Program, OTÁP 2014 felmérés).

**25 %-kal csökkentett sótartalom, konkrét versenytárs termékekhez képest, melyek listája megtalálható a www.kometa.hu oldalon.

Az InsightLab 100 fős kutatása alapján a jelenlegi és az új receptúra ízének fogadtatásában nincsenek releváns különbségek.