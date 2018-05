A HIV-vírus távoli rokona miatt aggódnak a tudósok

Az Egészségügyi Világszervezethez (WHO) fordultak a világ kutatói, miután Ausztráliában egyre erősebben terjed a HIV-vírussal rokon HTLV-1 (a humán T-limfotróp vírus 1-es típusa) – írja az Index.

A HTLV-1 vírus is az immunrendszert támadja, és szexuális úton (illetve vérrel, vagy akár anyatejjel is) terjed, de jóval nehezebb elkapni, és sokkal tovább is lappang, ami magyarázhatja, hogy eddig kevesebb figyelmet kapott. Sem gyógymódja nincs egyelőre, sem vakcina ellene.