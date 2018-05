Te kibírnád 3000 méhecskével egy autóban? Ennek a férfinak sikerült – videó

Horrorfilmbe illő pillanatokon van túl ez az észak-karolinai méhész – igaz, ami nekünk igazi rémálom, neki egy jó poén. Wallace Leatherwood 60 kilométert vezetett úgy, hogy az autóját 3000 méh szállta meg.

A férfi 18 ezer méhet vásárolt, ám az egyik doboz nem zárt megfelelően, így a méhek kiszabadultak a kocsija utasterébe. Minden épeszű ember lehúzta volna az ablakokat, ám a férfi nem akarta elveszíteni frissen vásárolt zsákmányait. Ezért inkább megőrizte a hidegvérét, és kibírta a hazautat. Csodával határos módon egyetlen méhcsípést sem szerzett, és még egy jókedvű videót is rögzített az esetről:

Wallace Leatherwood had an intense journey when a swarm of honey bees escaped inside his truck but he didn't get stung once pic.twitter.com/fSYFdeq0A7