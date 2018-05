Jogszerűtlen, mégis kérnek kiszállási díjat a háziorvosok, ha „indokolatlanul” hívják őket

Elsőként a Népszava számolt be róla, hogy egyes háziorvosok kiszállási díjat, esetenként akár 2-5 ezer forintot kérnek a betegektől a szerintük indokolatlan házhoz hívásokért. Az úgynevezett kényelmi díj több praxis honlapján is fel van tüntetve, holott a jogászok szerint ilyen pénzt nem is lenne szabad kérniük az orvosoknak.

Az RTL Klub több háziorvost is felkeresett az ügyben, de egyikük sem akart nyilatkozni a tévében. Volt, amelyikük telefonon azt mondta, soha nem szedett kiszállási díjat, a honlapján pedig csak azért tüntette fel azt, hogy megelőzze az indokolatlan kihívásokat. Egy másik orvos azonban vállalta a dolgot, és azt mondta: azt, hogy mi számít indokolatlan kihívásnak, ő maga dönti el minden egyes esetben.

A Híradó által megkérdezett szakjogász szerint jogellenes a kiszállást felszámolniuk a háziorvosoknak, hiszen eleve csak akkor mehetnek házhoz az orvosok, ha az szükséges. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma is azt állítja: a jogszabály nem ismer olyat, hogy kényelmi díj, ezért azt a háziorvosok nem is kérhetik.

A Magyar Orvosi Kamara elnöke, Éger István szerint ugyanakkor az előre megbeszélt kényelmi szolgáltatásokért – például otthoni vérnyomásmérésért, receptfelírásért – jogszerű pénzt kérni.

Az RTL Klub riportja: