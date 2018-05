„Vágják le a lábaimat!” – kéri a 9 éves kislány

„Arra születtem, hogy fussak” – vallja a 9 éves Ruby Hamilton, akit genetikai betegsége ugyanakkor képtelenné tesz még a sétára is. A deformált csípője és lábai miatt a kislány tolószékben kénytelen élni a mindennapjait, pedig lételeme lenne a mozgás. Most olyan döntést hozott, melyet még felnőtt fejjel is nehéz felfogni.

A kislány arra kéri a szüleit, hogy amputálják a lábait, hogy műlábat kaphasson. Az ötlet azután született meg benne, miután látta Jonnie Peacock paralimpikont műlábbal futni. Ruby is úgy szeretne futkározni, táncolni és játszani, mint a többi gyerek – és ha ehhez műlábak kellenek, hát legyen!

Az elképesztően bátor kislány kérését meghallgatták a szülei, az operációhoz és a művégtagokhoz szükséges konzultációk pedig már kezdetüket vették. Ruby kedvenc mesehőse egyébként Ariel – a kis hableányhoz hasonlóan ő is könnyebben mozog a vízben, mint a talajon, és ő is bármire képes lenne, hogy boldog lehessen.

